Писател-емигрант е носител на наградата "Чудомир"
Писателят-емигрант Румен Иванчев, който от години живее в Италия, е тазгодишният носител на националната литературна награда "Чудомир" за хумористичен...
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Писателят-емигрант Румен Иванчев, който от години живее в Италия, е тазгодишният носител на националната литературна награда "Чудомир" за хумористичен...