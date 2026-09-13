Брутално! Гавра с ротвайлер и стопанина му край Враца
До този момента са задържани трима
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До този момента са задържани трима
Детето е откарано в „Пирогов”. Няма опасност за живота му
Ротвайлер нападна баща и дете пред детска градина. Инцидентът е станал във вторник, пред 67-мо ОДЗ в София, съобщи Нова тв. „Вчера сутринта около 8:3...
Четиримата полицаи от Враца, които преди две седмици спасиха възрастен мъж от озверелия му ротвайлер, получиха похвала. Синът на 75-годишния пенсионер...
Озверял ротвайлер едва не уби стопанина си. 75-годишният врачанин бил спасен като по чудо от полицейски служители, които патрулирали в района. Инциден...