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Спипаха 7,6 т кокаин в Перу

Спипаха 7,6 т кокаин в Перу

Лима. Рекордно количество кокаин бе открито при спецоперация на полицията в Перу - 7,6 т. наркотикът е на стойност над 300 млн. долара, а акцията бе о...

31 август | 13:09
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