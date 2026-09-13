Задържаха рекордно количество хероин на Лесово
200 кг хероин, маскиран като консерви, е бил спипан на ГКПП-Лесово. Дрогата е на стойност над 18 милиона лева. Тя е била опакована в консервни кутии с...
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200 кг хероин, маскиран като консерви, е бил спипан на ГКПП-Лесово. Дрогата е на стойност над 18 милиона лева. Тя е била опакована в консервни кутии с...
Рекордно количество дрога бе открито от полицията в Австралия. Униформените са заловили метамфетамини за 1 милиард и 250 милиона долара. Наркотикът е...
Рекордно количество контрабандни цигари са разкрити от служители от мобилна митническа група и Митница Пловдив на граничния ни пункт с Гърция „Капитан...
Лима. Рекордно количество кокаин бе открито при спецоперация на полицията в Перу - 7,6 т. наркотикът е на стойност над 300 млн. долара, а акцията бе о...