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"Танго" по Пиацола във Варна

"Танго" по Пиацола във Варна

Страстта на горещото аржентинско танго, заложено в магнетичната музика на Астор Пиацола, обира овации довечера в Градската галерия на Варна. 11 емблем...

12 октомври | 19:10
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