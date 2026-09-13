Цената на имотите скочи с 23% в един град. Не е София
С 16 процента средно поскъпнаха жилищата в страната за година
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С 16 процента средно поскъпнаха жилищата в страната за година
Приключват дейностите по изграждане на Клетка 1 на новото регионално депо, както и тези по закриването и рекултивацията на старото ямболско сметище. М...
Санданчани ще забравят поне за ден предизборните страсти, за да отбележат подобаващо своята свобода. 103 години от освобождението на град Свети Врач /...
Страстта на горещото аржентинско танго, заложено в магнетичната музика на Астор Пиацола, обира овации довечера в Градската галерия на Варна. 11 емблем...
При обработени резултати от 53 секции в Шуменска област ГЕРБ води с 34,49 процента, съобщиха от Районната избирателна комисия. За "Коалиция за Българ...