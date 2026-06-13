Деца рецитират едновременно "Аз съм българче"
За поредна година Регионален исторически музей отправя покана към всички малки и големи ученици да станат част от традиционната инициатива за едноврем...
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За поредна година Регионален исторически музей отправя покана към всички малки и големи ученици да станат част от традиционната инициатива за едноврем...
В навечерието на 24 май осмокласниците от Езикова гимназия "Христо Ботев" в Кърджали положиха традиционната ботева клетва. Пред внушителния монумент...
Градът отбеляза 71-годишнината от боевете при Драва Тържествен ритуал в Силистра отбеляза 71-та годишнина от боевете на Българската армия при Др...
Полски дипломати рецитират стихотворението на Христо Ботев „Хаджи Димитър" по случай 3 март. Видеото, което е своеобразен жест към българите, е заснет...
600 ученици от 11-о СОУ "Константин Константинов" в Сливен рецитираха стихотворението на Иван Вазов "Аз съм българче". Събитието се състоя в 10 часа в...