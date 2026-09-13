Земестресение в страната! Голям град се разлюля
Къде е епицентърът на труса
Следете всички новини, анализи и коментари за Разлюля. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Къде е епицентърът на труса
Огнището е между Сърбия и България
На кой остров е проблемът
Съобщиха и къде е епицентърът
То е регистрирано тази сутрин в 04.17 часа
Силата е била 5,9 по Рихтер
По първоначални данни то е било с магнитуд 2.8 по Рихтер и дълбочина 12 км
Това е второ земетресение, което разлюлява България в този район в рамките на два дни
Епицентърът бил на 345 км от столицата Душанбе Трус с магнитуд 7,2 по скалата на Рихтер разлюля Таджикистан, съобщава БТА. Земетресението е усетено и...
6 труса разлюляха Тополовград и околността тази вечер. Последният от тях бе регистриран в 21,11 ч. във вторник с магнитуд 3,8 по Рихтер. В 20,29 ч наб...