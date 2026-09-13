Тайфунът "Каджики" се развилня. Наводнени улици и потрошени стълбове
Бурята нанесе щети на близо 7000 къщи, наводни 28 800 хектара оризови насаждения
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Бурята нанесе щети на близо 7000 къщи, наводни 28 800 хектара оризови насаждения
Най-малко един загинал и 36-ма ранени след като автомобил се вряза в пешеходци пред хотел в Лас Вегас, предадоха световните агенции. Седем от ранените...
С 33.33 на сто по-малко загинали и с 9.52 на сто по-малко тежки катастрофи отчете ръководителят на КАТ - Пътна полиция за област Добрич от началото на...