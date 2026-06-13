"Възкреси доброто": Лъч надежда за Габи и Рамадан
Юнакът от Божак е само на 1 г., но страда от тежка болест на червата Жестоката съдба на две деца - 5-годишната Габриела Георгиева от Кърджали и Рамад...
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Юнакът от Божак е само на 1 г., но страда от тежка болест на червата Жестоката съдба на две деца - 5-годишната Габриела Георгиева от Кърджали и Рамад...