Харизанов попари дерибея Аталай. Край на мераците за власт
Борисов упражнява чувството си хумор, когато казва, че е тъжен и опасен, твърди анализаторът
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Борисов упражнява чувството си хумор, когато казва, че е тъжен и опасен, твърди анализаторът
Би трябвало ние да участваме в тази власт с поемането на съответните управления - заместник-министри, областни управители, заместник-областни
Намери си нов сарай
Дерибеят Аталай със заявка, че АПС могат да глътнат всички областни управители, точат ножове и за зам.-министри
Пак започнаха да извиват ръце и да искат постове във властта
Доган даже не ги е уважил с присъствието си
Как с депутатска заплата се супамат палати за милиони?
Спорният имот е в Родопите
Сокола кацна в имот със съмнителна собственост
Ще дойдем на власт и ще видите тогава, заканвал се Джейхан Ибрямов
Законите в държавата са еднакви за всички. Свитата на Доган трябва най-после да го разбере
Джевдет Чакъров, Илхан Кючюк и Рамадан Аталай станаха за резил в Пловдив
Още ми е трудно да проумея, че Ахмед Доган позволява такова нещо да се случва, каза зам.-председателят на ДПС
На ход са колективните органи на ДПС, каза той
Решението е взето с мнозинство, заявиха депесарите
Като дългогодишен частник под знамената на ДПС вирееше и Рамадан Аталай, каза журналистът
Още на 28 юни областната структура на ДПС поиска Рамадан Аталай да подаде оставка
Натиск в Движението няма, а някои хора се опитват изкуствено да създадат такъв
Структурата на ДПС в Пловдив-област свали доверието си от Рамадан Аталай
Той отговори на въпроса ще се опита ли ДПС да излъчи правителство, ако получи третия мандат