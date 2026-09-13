Новолуние в Рак: три зодии се чувстват добре, напрежение при други
През следващия лунен месец ще се занимавате с фамилията и дейности, свързани с дома
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През следващия лунен месец ще се занимавате с фамилията и дейности, свързани с дома
Жителите на сирийския град Рака -самопровъзгласената "столица" на групировката "Ислямска държава", въстанаха срещу ислямистките бойци и издигнаха държ...
Русите военни сили са нанесли сериозен удар по Рака, градът в Сирия считан за столица на "Ислямска държава". Руски кораби са изстрелвали крилати ракет...