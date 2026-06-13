Пациенти умират от жесток рак на устата
Болни се церят с чесън, белина и керосин по рецепти от интернет, биха тревога специалисти по време на XIV среща с медиите в Албена От 600 болни от р...
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Болни се церят с чесън, белина и керосин по рецепти от интернет, биха тревога специалисти по време на XIV среща с медиите в Албена От 600 болни от р...