Пробив! Деси Радева смути колежката Макрон
Нашата Първа дама изглеждаше по-елегантна
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Нашата Първа дама изглеждаше по-елегантна
Защо президентът не уважи театралните постановки
Първата дама не изневери на директния си стил
Самата Първа дама коментира инцидента
Униформената редовно се возела в колата на мъжа и когато той бил спиран за проверка на пътя, тя показвала служебната си карта
София. Депутатката от ДПС Петя Раева има оферта да стане зам.-министър на регионалното развитие, научи "Стандарт" от нейни колеги. Тя обаче още се кол...