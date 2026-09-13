И банкоматите полудяха! Какво взеха да пускат
Сигналите са на изненадани клиенти
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Сигналите са на изненадани клиенти
Събитието вероятно ще бъде в неделя
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Лудницата преди битката за Купата на България е пълна
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Кога ще се случи драстичната промяна
Ако някой иска това да стане по-рано, да подаде заявление
Само през септември задължението на държавата се увеличава с 500 млн.
От тази сутрин са отменени особените противоепидемични мерки
Искат да се намеси президентът и служебният министър на икономиката
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Там, където има много желаещи, започнете ваксинация, каза премиерът
Достъп до средства от ЕС имат и стартиращи фирми без история Максималният размер на един проект е 1,5 млн. лв. 2016 г. да мине под знака на иновации...