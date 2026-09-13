Предстои конкурсът "Пътен полицай на годината"
Министър Атанас Илков ще открие юбилейното издание
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Министър Атанас Илков ще открие юбилейното издание
Преминали са през няколко перипетии
Срещата в МРРБ започва в 10,30 часа
20 електронни пътни знака ще бъдат поставени в различни области на страната, предаде БНР. Първият от тях е монтиран при 81-вия километър на пътя Нови...