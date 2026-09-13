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37 изгоряха в руска психиатрия

37 изгоряха в руска психиатрия

Новгород. Тридесет и седем души загинаха при пожар, избухнал в нощта срещу петък в психодиспансер в Новгородска област в Русия, съобщи АП. От развали...

13 септември | 19:43
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