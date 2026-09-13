Гори психодиспансерът в София
Не се е наложила евакуация на хората, които се намират в психодиспансера
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Не се е наложила евакуация на хората, които се намират в психодиспансера
Велико Търново. 32-годишна жена от свищовското село Александрово е настанена в Центъра за психично здраве във Велико Търново след скандал със съселяни...
Пловдив. От месеци персоналът в психодиспанесера на "Пещерско шосе" в Пловдив не е получавал заплати. Служителите посрещат празниците при силно натова...
София. Осъдиха на пробация бившия главен счетоводител, присвоил над 100 хил. лв от Диспансера за психични заболявания във Велико Търново, предаде БНР....
Обосновавал харчовете с ордери "пари за тото и почерпки"
Русе. Пациенти на русенския психодиспансер са били евакуирани за кратко през нощта на сряда срещу четвъртък заради подпален от пациент матрак в стацио...
Новгород. Тридесет и седем души загинаха при пожар, избухнал в нощта срещу петък в психодиспансер в Новгородска област в Русия, съобщи АП. От развали...