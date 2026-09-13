Музикални легенди обявиха края
Задава се прощално турне
Следете всички новини, анализи и коментари за Прощално Турне. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Задава се прощално турне
Метъл величията са на прощално турне
Концертът е част от прощалното му турне
Eксклузивното шоу от прощалното световно турне е на 16 юни в „Арена Армеец“
Ози и компания ще минават и през Европа Идва краят на едни от най-големите легенди в тежката музика. Създателите на метъла "Блек Сабат" обявиха проща...