Ще се огънем ли за РС Македония? Истината от учен
Коментира проф. Ангел Димитров, историк и дипломат
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Коментира проф. Ангел Димитров, историк и дипломат
Дигитализацията на културно-историческото наследство е начин за развитие на туризма и регионите, каза ректорът на УНСС
Шефът на НИМ проф. Божидар Димитров предлага в родния му Созопол да бъдат поставени две статуи. За да няма недоволни, едната да бъде на "езичника" Апо...