Пожар в руска атомна подводница
Пожар е избухнал в руска атомна подводница на руското пристанище Северодвинск. Тя се е намирала в сух док в кораборемонтния завод "Звьоздочка", пише Р...
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Пожар е избухнал в руска атомна подводница на руското пристанище Северодвинск. Тя се е намирала в сух док в кораборемонтния завод "Звьоздочка", пише Р...