Кметът Галина Стоянова даде зелена светлина на международната конференция на журналисти и преводачи
Конференцията ще се състои по време на Празника на розата 2026-та година
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Конференцията ще се състои по време на Празника на розата 2026-та година
Ще могат да живеят от седмица до два месеца в друг европейски град
Промени в Семейния кодекс предвиждат подобряване процеса на осиновяване у нас. Целта е повече изоставени деца да намерят своето ново семейство. Статис...
София. Преводачите на свободна практика трябва да могат да сключват договори с държавни институции наравно с преводаческите агенции, смята Комисията з...