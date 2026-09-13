Партиите си разпределиха комисиите в НС. Кой взема най-важните?
ГЕРБ ще отговаря за външната политика, ДПС - за бюджета
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ГЕРБ ще отговаря за външната политика, ДПС - за бюджета
На 5 май депутатите гласуваха състава на 25-те комисии в НС, но без техните ръководства
Засега единствената комисия в НС с избран председател е тази по правните въпроси
Няма съгласие за шефските места
Депутатите приеха съсатвите на правната, бюджетната и здравната комисия в НС.
Парламентът избра Анна Александрова за председател на Комисията по правни въпроси
Двама председатели ще има парламентарната група на АБВ. Единият ще е проф. Борислав Борисов. Както "Стандарт" съобщи, другият съпредседател ще бъде Ро...