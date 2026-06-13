Пребитият от Левски е със счупен на 4 места череп
В УМБАЛ "Царица Йоана" продължават да се борят за живота на Цветан Вълчев
Следете всички новини, анализи и коментари за Пребит Служител. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В УМБАЛ "Царица Йоана" продължават да се борят за живота на Цветан Вълчев
Насилието след спорове за паркиране в София не спира. Жесток побой отнесе мъж, работещ в зоните за платено паркиране в центъра на София, предаде БГНЕС...