КЗП: Туроператорите ограничават потребителите
Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи две неравноправни клаузи в общите условия на договорите на туроператори. Те ограничават дадени по...
Следете всички новини, анализи и коментари за Права Туроператори. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи две неравноправни клаузи в общите условия на договорите на туроператори. Те ограничават дадени по...