Фандъкова със спорно предложение. Ще има ли стари автомобили в центъра
Ако бъдат въведени нискоемисионни зони, нивото на азотните диоксиди може да спадне 6-7 пъти
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Ако бъдат въведени нискоемисионни зони, нивото на азотните диоксиди може да спадне 6-7 пъти
Белград в Сърбия е на 12-о място
Затова Община Благоевград въвежда сериозни глоби, стигащи до 4000 лева, за нерегламентирано изгаряне на опасни отпадъци
Британският певец Дейвид Бауи, който почина в началото на месец януари, е поискал в завещанието си прахът му да бъде разпръснат на индонезийския остро...
"Фините прахови частици могат да са опасни, но няма как да ги избегнем, особено когато има мъгла. Затова е важно да кажем на хората да носят шалове, з...