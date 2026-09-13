Църквата почита важно събитие! Голям ден, свързан с Богородица
Днес православната църква чества полагане пояса на Пресвета Богородица, а също Св. свещеномъченик Киприян Картагенски и Св. Генадий, патриарх Цариград...
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Днес православната църква чества полагане пояса на Пресвета Богородица, а също Св. свещеномъченик Киприян Картагенски и Св. Генадий, патриарх Цариград...
Г-7 ще противодейства на китайския проект „Един пояс, един път“
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Москва. Руският президент Владимир Путин стана носител на пояс и диплом за почетния 9-и дан в корейското традиционно бойно изкуство таекуондо, съобщи...