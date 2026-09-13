Катастрофа край Палермо! Хора в неизвестност
Случило се е рано тази сутрин
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Случило се е рано тази сутрин
Плавателен съд за наблюдение на китове с 27 души на борда, потъна край тихоокеанското крайбрежие близо до остров Ванкувър. Петима души са загинали, съ...
Потънала миниподводница бе открита в шведските териториални води от гмуркачи, издирващи потънали плавателни съдове, съобщи АФП. Тя най-вероятно е руск...