Дарик: Протестиращите майки – политик на годината
Европредседателството е събитието на 2018 г.
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Европредседателството е събитието на 2018 г.
Днес Дарик радио ще излъчи годишното обзорно предаване "Годината", в което по традиция ще бъдат обявени Политикът и Събитието на 2015 г. Медията посоч...
Руснаците гласуват за него за пореден път
София. Протестиращият човек е Политик на годината в традиционната анкета на Дарик, която се провежда за 18-и път сред слушателите на Дарик радио и чит...
Москва. Руският президент Владимир Путин бе избран за "политик на годината" в страната си за трети път. Това са резултатите от анкета на Фонда "Общест...