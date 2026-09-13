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Обявяват политик на годината

Обявяват политик на годината

Днес Дарик радио ще излъчи годишното обзорно предаване "Годината", в което по традиция ще бъдат обявени Политикът и Събитието на 2015 г. Медията посоч...

12 декември | 8:30
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