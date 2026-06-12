Пловдив минава на пост и молитва
Пловдив. Всички вярващи християни от Пловдивската епархия да се отдадат на извънреден строг пост от началото на следващата седмица. Призивът е отправе...
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Пловдив. Всички вярващи християни от Пловдивската епархия да се отдадат на извънреден строг пост от началото на следващата седмица. Призивът е отправе...