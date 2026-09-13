Книгите се връщат на площад „Славейков“
Тепърва мислят за вида на павилионите и масите
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Тепърва мислят за вида на павилионите и масите
Букинисти смениха книжарниците и кината на площада
Деца огласиха площад "Славейков" с патриотични песни. Близо 120 малчугана изнесоха своеобразен концерт пред Столичната библиотека днес. „Хубава си мо...