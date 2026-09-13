Всичко за Пламен Галев

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Викат Галеви в съда наесен

Викат Галеви в съда наесен

София. Изненадващ ход на Комисията за установяване на престъпно имущество хвърли в ужас адвокатите на братя Галеви. Неочаквано на делото за конфискаци...

29 май | 20:40
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