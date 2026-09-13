Защо разстреляха Гяволето - единствения, вадил пистолет на Пламен Галев
Имението в Ресилово сменило собственика?
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Имението в Ресилово сменило собственика?
Версията на топ криминалиста Ботьо Ботев
Гробари заплетоха интрига
Вчера стана ясно, че Ангел Христов е починал във вилата си в дупнишкото село Ресилово
София. Изненадващ ход на Комисията за установяване на престъпно имущество хвърли в ужас адвокатите на братя Галеви. Неочаквано на делото за конфискаци...