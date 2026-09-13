Заблуда или избор? Пингвин разтърси интернет с това, което направи
Видеото е заснето още през 2007 г. и е част от документалния филм Encounters at the End of the World на Вернер Херцог
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Видеото е заснето още през 2007 г. и е част от документалния филм Encounters at the End of the World на Вернер Херцог
Звездата на аквариума си отиде
Олде живее зоопарка в датския град Одензе
Пингвин се връща всяка година при мъжа, който го спасил от петролно петно. За трогателната история на двамата приятели пише, "Дейли Мейл". И уточнява,...