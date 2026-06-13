Извънредна новина! Арестуваха бос от бургаския ъндърграунд
Специализирана полицейска операция, ръководена от бургаското звено на ГДБОП
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Специализирана полицейска операция, ръководена от бургаското звено на ГДБОП
Антимафиоти по анцузи закопчаха зрелищно в центъра на Бургас Стефан Хаджиев-Котката и Петко Ковачев-Пехо. Белезниците щракнали Котката, докато паркира...