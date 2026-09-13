"Движение" на Павел Койчев намери истинското си място в Благоевград
Композицията беше преместена с около 20 м, като остана на пл. „Георги Измирлиев“
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Композицията беше преместена с около 20 м, като остана на пл. „Георги Измирлиев“
Струва ми се абсурд, че от 65 години върша тази работа, казва големият скулптор, който празнува 80
Откриването е на 12 март
Негови скулптури да бъдат поставени за постоянно в центъра на София, искат интелектуалци
Павел Койчев с приятеля си Емил Стойчев
Огромни пластики на скулптора изпълват Градската галерия от 23 април Изложбата утопия "Възможности и щения" е поредната провокация на твореца Шест г...
Загубих усещането какъв трябва да е по-добрият свят, казва Павел Койчев