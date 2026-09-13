Почина бащата на Павел Головодов
Бащата на юношата на ЦСКА Павел Головодов - Георги, почина от рак на прешлен въпреки опитите да бъде спасен, включително от страна на фенове на "Левск...
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Бащата на юношата на ЦСКА Павел Головодов - Георги, почина от рак на прешлен въпреки опитите да бъде спасен, включително от страна на фенове на "Левск...
Юношеският национал Павел Головодов отпътува с ЦСКА за втория подготвителен лагер в гръцкия град Александруполис. Талантът пропусна първия в Турция за...
Благородна кауза поде младежката организация "Проектът". Тя организира благотворителен концерт в подкрепа на самотен баща на две деца от Гоце Делчев....