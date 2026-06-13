Как Партия "Зелените" рекетира US компания
Политическа партия "Зелените", представлявана от Борислав Сандов и Фондация "Институт за зелени политики" на Петко Ковачев, съпредседател на партия "З...
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Политическа партия "Зелените", представлявана от Борислав Сандов и Фондация "Институт за зелени политики" на Петко Ковачев, съпредседател на партия "З...