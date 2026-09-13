Страшна драма във Варна. Засяга култов плаж
Отпадъчни води от незаконни зауствания в дерета се изливат в Шокъровия канал, а след това в морето на Офицерския плаж във Варна. Това заяви служебният...
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Отпадъчни води от незаконни зауствания в дерета се изливат в Шокъровия канал, а след това в морето на Офицерския плаж във Варна. Това заяви служебният...
На 4 септември 2014 г. столичната пречиствателна станция за отпадъчни води в Кубратово отбелязва 30-годишен юбилей. От откриването през 1984 г. съор...
Раковски. Община Раковски обяви напредък по мащабния интегриран воден проект на града за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализаци...