Фестивалът „Опера на върховете“ продължава с впечатляващи спектакли и концерти
Присъствието край Белоградчик се превърна в неповторимо музикално преживяване
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Присъствието край Белоградчик се превърна в неповторимо музикално преживяване
До месец ще бъдат обявени конкурсни процедури за директори
Франко Дзефирели си отиде на 96 години
Сериозно узрява идеята да направим една мрежа от оперни театри на Балканите, която да обедини усилията ни за оцеляване на оперното изкуство. Това съоб...
Велико Търново. Две опери в една вечер ще могат да гледат почитателите на Пучини и Маскани. Произведенията са част от афиша на Летния оперен фестивал...