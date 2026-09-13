Заловиха издирван, карат го в затвора в Ловеч
Мъжът е предаден на ГД "Охрана" при МП- Плевен, за конвоиране до затвора гр. Ловеч за изтърпяване на присъда
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Мъжът е предаден на ГД "Охрана" при МП- Плевен, за конвоиране до затвора гр. Ловеч за изтърпяване на присъда
Сигнал за отвличане на 16-годишна от Кърджали е подаден в полицейското управление, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. По данни на близките на момичето и...
София. Протестиращият срещу високите сметки за ток Чавдар Янев, който изчезна на 5 юли, бе обявен за общонационално издирване. Вече изтекоха 24 часа...