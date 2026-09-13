Тракийски университет – Стара Загора и Община Силистра обединяват усилия
Основната цел е разкриването на факултет, но първите стъпки по реалната реализация включват разкриване на изнесено практическо обучение в областната б...
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Основната цел е разкриването на факултет, но първите стъпки по реалната реализация включват разкриване на изнесено практическо обучение в областната б...
В надпреварата могат да се включат обединения от млади хора на възраст от 14 до 29 години
Благоевгад. 18 480 лева с ДДС бе най-ниската предложена цена за доставка на таблети за нуждите на общинските съветници в Благоевград. Това стана ясно...
Силистра. Новоназначеният областен управител на Силистра Насуф Насуф се срещна с кметовете на седемте общини от региона. "Областната администрация н...
10 млн. лв. неразплатени дългове тежат на местната власт