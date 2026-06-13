Хванаха в 8 нарушения по ЗОП КонтурГлобал Марица Изток 3
Осем нарушения на Закона за обществените поръчки са установили инспекторите от Агенцията за държавна финансова инспекция при проверка на КонтурГлобал...
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Осем нарушения на Закона за обществените поръчки са установили инспекторите от Агенцията за държавна финансова инспекция при проверка на КонтурГлобал...