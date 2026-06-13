Немски фирми искат да обучават българи
Маркус Хаас, ръководител отдел "Култура и връзки с медиите" в посолството на Германия в София - Разкажете малко повече за образователната борса, коят...
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Маркус Хаас, ръководител отдел "Култура и връзки с медиите" в посолството на Германия в София - Разкажете малко повече за образователната борса, коят...