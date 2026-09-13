Първи номинации за нов главен прокурор
Номинации могат да правят най-малко трима от членовете на прокурорската колегия
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Номинации могат да правят най-малко трима от членовете на прокурорската колегия
Прокурорската колегия ще решава за допустимостта на кандидатите на заседание на 9 октомври
Чакам дебат и номинации за нов конституционен съдия, каза Плевнелиев