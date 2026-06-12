Отиде си легенда на журналистиката у нас
Поклонението ще бъде в петък, 9 януари, от 12:00 ч. на Централните софийски гробища
Следете всички новини, анализи и коментари за Николай Стефанов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Поклонението ще бъде в петък, 9 януари, от 12:00 ч. на Централните софийски гробища
Районният съдия от Русе Николай Стефанов бе осъден условно на 3 години затвор и глоба от 3000 лева от Софийския градски съд днес. Магистратът е обвине...
Съдия Николай Стефанов от наказателната колегия на Районния съд в Русе, който вчера бе заловен за подкуп, остава в ареста. Той е задържан за 72 часа....
Съдия от Районния съд в Русе е бил арестуван в събота. Николай Стефанов, който се занимавал с наказателни дела, е хванат да взима подкуп, съобщи bTV....