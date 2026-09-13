Прокурори търсят вина за водния режим в Перник
Имало е предупреждения за спадащото ниво на язовир Студена
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Имало е предупреждения за спадащото ниво на язовир Студена
Наши учени обърнаха представата ни за лечение, химиците търсят пряк път към мозъка
ЦСКА победи "Германея" Сепарева Баня с 10:0 в мач от поредния кръг на Югоизточната В група. Любопитното е, че двама футболисти вкараха всичките голове...