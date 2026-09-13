Търси се златен пръст в парламента
"Атака" напусна, ГЕРБ решава за кворума В парламента се търси нов златен пръст. Кворумът отново е под въпрос, след като Волен Сидеров обяви, че "Атак...
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"Атака" напусна, ГЕРБ решава за кворума В парламента се търси нов златен пръст. Кворумът отново е под въпрос, след като Волен Сидеров обяви, че "Атак...
С парите ми се плащат лимузини, пише депутатът до министър Чобанов
София. "Появата на независими депутати е закономерен процес. Обикновено цепенето от парламентарните групи е ставало при солидно мнозинство, а новите г...