Нов обир от незаключено жилище в Петрич
Благоевград. Апаши направиха пореден удар и задигнаха накит и пари от незаключен частен дом в Петрич. Полицейски служители на РУП - Петрич работят по...
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Благоевград. Апаши направиха пореден удар и задигнаха накит и пари от незаключен частен дом в Петрич. Полицейски служители на РУП - Петрич работят по...