Баба показа среден пръст за некролог, шашна мрежата
Не става дума за фейк или за погрешно избрана снимка за некролога
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Не става дума за фейк или за погрешно избрана снимка за некролога
Близките на великия композитор ще си кажат последно сбогом с него на частно погребение
Премахнат некролог прати пенсионер в болницата. Възрастният мъж е със счупен крак, след като бил изблъскан от свой съсед и паднал по стълбите между дв...
Няколко автобусни спирки в центъра на Благоевград осъмнаха вчера с разлепени фалшиви некролози за смъртта на известните от реалити формат тризначки Вя...
Норвежки вестник публикува некролог за Дядо Коледа с данни за погребението му. Абсурдната публикация обаче се оказа "грешка" и изданието се извини с о...
Враца днес осъмна облепена с необичайна жалейка, пише tribali.info. Неизвестен е разпечатал от фейсбук некролог на заплатата си, която „се е споминала...
Пловдив. Медицинска сестра от Пловдив ще си поръча некролози, за се да спаси от натрупаните сметки за парно. Радиаторите й били запечатани преди годин...
Некролози на бизнесмена Христо Ковачки, поддържал активно "Миньор" допреди година, бяха разпространени днес в града. Надписани като "радостна вест", т...
Авторитетното германско издание "Шпигел" по погрешка погреба бившия US президент Джордж Буш, публикувайки некролога му. По същото време Буш-старши се...