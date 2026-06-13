"Възкреси доброто": Фотографи спасяват от самотата
Снимки връщат радостта от живота за залезли звезди Как един фотоапарат може да промени човешка съдба? При това - само за няколко седмици? Отговор дав...
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Снимки връщат радостта от живота за залезли звезди Как един фотоапарат може да промени човешка съдба? При това - само за няколко седмици? Отговор дав...