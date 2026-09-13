Наводнени пътища и спрени фериботи в Гърция
До 9-та степен по скалата на Бофорт достигна силата на вятъра в Егейско море
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До 9-та степен по скалата на Бофорт достигна силата на вятъра в Егейско море
Има и наводнени пътища и населени места без ток
Наводнени пътища и свлачища откъснаха от света няколко населени места
Няколко пътища са наводнени след проливните дъждове през последните часове в части от страната. Пътят Монтана - Берковица е ограничен заради наводнен...