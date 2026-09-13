Военната академия с чествания и конференция
Тържественият ритуал по повод 152-годишнината от смъртта на патрона на висшето военно учебно заведение ще започне в 8.30 ч.
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Тържественият ритуал по повод 152-годишнината от смъртта на патрона на висшето военно учебно заведение ще започне в 8.30 ч.
За 22-ри път научна конференция ще съпътства ХХV международен фестивал на маскарадните игри „Сурва 2016" в Перник. Форумът ще бъде в първия фестивален...
В рамките на два дни - 29 и 30 септември, Добрич ще бъде домакин на национална научна конференция на тема "Йордан Йовков - мъдрият мълчаливец на бълга...
София. "Нима днес не се готви нов Берлински конгрес за Украйна?". "Кой ще реши съдбата на Украйна - народът чрез демократични избори за президент и ре...
Варна. За 13-ти пореден път България ще бъде домакин на уникалното научно събитие Мултидисциплинарна научна геоконференция SGEM 2013. То ще се провед...