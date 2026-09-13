Война за паркомясто? Десетки коли с нарязани гуми
Случаят не е прецедент, оплакаха се живеещи в столичния квартал "Борово"
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Случаят не е прецедент, оплакаха се живеещи в столичния квартал "Борово"
Вандалството е извършено в Монтана на 1 март
Над 40 автомобила останаха „на трупчета" във Враца. Най-много са пострадалите коли в ж.к. „Младост". Десетки возила, паркирани пред жилищните блокове...
Заради стара вражда Мъж, срязал четирите гуми на лек автомобил "Мерцедес", паркиран на ул."Златен лист" в Крумовград, е установен от полицаи, съобщих...
Нов вандалски акт срещу горското в Елин Пелин. Неизвестни засега лица са срязали четирите гуми на служебния автомобил на директора на Държавно ловно с...
5 коли осъмнаха със срязани гуми на паркинг пред блока на ул. „Черни дрин" 2 във Враца, съобщава "Конкурент". Всички собственици живеят в жилищната сг...
Тайнствените вандали, които от есента насам режета на поразия гуми на автомобили в областния град най-сетне са спипани. Това са трима старозагорци с ч...
Стара Загора. Областният град отново осъмна с поредната хулиганска атака срещу частни автомобили. Този път нашествието е в ромския кв. Лозенец. „Сряз...
Автомобилите са били паркирани на открито в различни краища на областния град, полицията не изключва извършителят да е един и същ Стара Загора. Гум...